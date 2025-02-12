В России выросла стоимость билетов на концерты и фестивали

Количество проданных билетов в 2024 году по сравнению с 2023-м выросло на 10%, а средняя стоимость увеличилась всего на 7%, до 2524 рублей.

В России выросла стоимость билетов на концерты и фестивали. Об этом пишет РБК со ссылкой на эксперта.

Отмечается, что причиной стало увеличение гонораров артистов, высокого спроса, расходов на организацию более технологичных шоу и обеспечение безопасности.

Количество проданных билетов в 2024 году по сравнению с 2023-м выросло на 10%, а средняя стоимость увеличилась всего на 7%, до 2524 рублей.

Средний чек на театральные постановки в 2024 году вырос на 6%, до 2030 рублей.