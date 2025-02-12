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В России спрогнозировали повышение цен на такси
Рост составит 7-19%.

В России спрогнозировали повышение цен на такси. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на экономиста Игоря Балынина.

«Проезд в такси в 2025 году будет дорожать, но темпы роста могут оказаться вариативными в зависимости от населенного пункта: предположительно от 7% до 19%. Во-первых, такая вариативность будет связана с соотношением спроса и предложения в конкретном населенном пункте. Во-вторых, с текущей ценой на такси и ее изменением в 2024 году. В-третьих, цена будет отличаться в зависимости от погодных условий», — заявил эксперт.

Он добавил, что изменения связаны с подорожанием автозапчастей, бензина и самих автомобилей. В случае, если эти позиции вырастут в цене еще, услуги таксистов также станут дороже.