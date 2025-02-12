В России снизились цены на несколько социально значимых продуктов

В список по итогам января вошли пшено, рис, яйца, морковь и свинина.

В России снизились цены на несколько социально значимых продуктов. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на данные центра Ассоциации компаний розничной торговли.

Рис и пшено по сравнению с декабрем в крупных сетях в январе подешевели на 4,5%, свинина — на 3,1%. Куриный яйца упали в цене на 3%, на 2,9% — морковь, на 2% — соль, на 0,9% — сахар-песок. Также небольшое падение отмечено у сливочного масла и свеклы.

В то же время мороженая рыба подорожала на 10,9%, говядина — на 5,2%, подсолнечное масло — на 4,5%, капуста — на 3,7% и чай черный байховый — на 3,7%.