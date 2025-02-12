В России разработают приложения для удобной работы курьеров

Это поможет снизить дефицит доставщиков и даст гражданам возможность подработки.

В России разработают приложения для удобной работы курьеров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на топ-менеджера NC Logistic Артема Васканяна.

«С развитием приложений, открывающих доступ к заказам, работа курьером на полную ставку в массовом сегменте не будет столь востребованной, как сейчас. Внутригородская доставка продуктов питания, еды из ресторана станет подработкой, за которую по совместительству сможет взяться любой человек», — отметил специалист.

Это поможет снизить дефицит доставщиков и даст гражданам дополнительный доход.

По информации эксперта, подобные сервисы уже существуют на рынке, но в ограниченном количестве. Планируется создание новых площадок, на которые тратятся значительные средства.