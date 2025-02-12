В России предложили списывать часть кредита бойцам, получившим инвалидность в зоне СВО

Отмечается, что действующее законодательство предусматривает полное прекращение кредитных обязательств для военнослужащих, получивших I группу инвалидности на СВО, в то время как II группа инвалидности такой возможности не имеет.

В России предложили списывать часть кредита бойцам, получившим инвалидность в зоне СВО. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что действующее законодательство предусматривает полное прекращение кредитных обязательств для военнослужащих, получивших I группу инвалидности на СВО, в то время как II группа инвалидности такой возможности не имеет.

Проект предполагает, что с военнослужащих этой категории смогут списывать кредитные обязательства на сумму, не превышающую один миллион рублей.