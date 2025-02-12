В России отклонили проект о сокращении рабочей недели для женщин с двумя детьми

Напомним, в июне депутаты предложили сократить рабочую неделю до 39 часов для женщин с двумя и более детьми, которым не исполнилось 18 лет.

В России отклонили проект о сокращении рабочей недели для женщин с двумя детьми. Об этом сообщает ТАСС.

В среду, 12 февраля, Госдума отклонила законопроект о сокращенной рабочей неделе для женщин с двумя и более детьми.

Напомним, в июне депутаты предложили сократить рабочую неделю до 39 часов для женщин с двумя и более детьми, которым не исполнилось 18 лет.