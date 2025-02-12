В Московском районе в Рязани снесли три незаконно установленных гаража

С января 2025 года в Московском районе сотрудники префектуры и МКУ «Техобеспечение» начали демонтировать незаконно установленные гаражи на территориях общего пользования.

В Московском районе в Рязани снесли три незаконно установленных гаража. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба горадминистрации.

Как указано в публикации, с января 2025 года в Московском районе сотрудники префектуры и МКУ «Техобеспечение» начали демонтировать незаконно установленные гаражи на территориях общего пользования.

В настоящее время снесли три помещения. Один гараж разобрали сотрудники МКУ «Техобеспечение», два остальных — собственник.

«В текущем месяце работа по демонтажу некапитальных объектов будет продолжена там, где будут выявлены незаконные сооружения», — заявил префект Московского района города Рязани Вячеслав Трусов.