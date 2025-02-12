В Кремле ответили на предложение Зеленского об обмене территориями

Ранее Зеленский заявил, что готов отказаться от земель, которые Киев удерживает в Курской области при условии обмена территориями.

В Кремле ответили на предложение Зеленского об обмене территориями. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он заявил, что Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий.

«Украинские войска на территории РФ будут уничтожены и изгнаны с нее», — сообщил Песков.

Ранее Зеленский заявил, что готов отказаться от земель, которые Киев удерживает в Курской области при условии обмена территориями.