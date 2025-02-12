Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
-3°
Чтв, 13
-3°
Птн, 14
-3°
ЦБ USD 95.8 -0.98 12/02
ЦБ EUR 99.2 -1.3 12/02
Нал. USD 97.00 / 97.00 12/02 14:00
Нал. EUR 101.32 / 101.80 12/02 14:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок...
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки,...
10 февраля 11:56
3 943
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
14 078
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
15 556
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
26 223
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Кремле ответили на предложение Зеленского об обмене территориями
Ранее Зеленский заявил, что готов отказаться от земель, которые Киев удерживает в Курской области при условии обмена территориями.

В Кремле ответили на предложение Зеленского об обмене территориями. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он заявил, что Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий.

«Украинские войска на территории РФ будут уничтожены и изгнаны с нее», — сообщил Песков.

Ранее Зеленский заявил, что готов отказаться от земель, которые Киев удерживает в Курской области при условии обмена территориями.