В Карачаево-Черкесии полицейский застрелил своего напарника

В Карачаево-Черкесии полицейский застрелил своего напарника. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, сначала убийца утверждал, что 23-летний погибший сам случайно выстрелил себе в голову. Однако следователи установили, что его напарник играл с табельным ПМ и не поставил оружие на предохранитель. Когда он начал крутить пистолет на пальце, произошел выстрел. Пуля попала в голову 23-летнему полицейскому.

Убийца признался в преступлении спустя сутки.