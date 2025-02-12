В Госдуме предложили уточнить ответственность УК за фальсификацию голосов

Часто могут не допускать собственников к голосованию, не извещать о собрании, использовать подложные доверенности либо принимать голоса несобственников.

В Госдуме предложили уточнить ответственность УК за фальсификацию голосов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Евгения Марченко.

По его словам, существуют ситуации, когда решения на собраниях специально фальсифицируются в интересах управляющих компаний, из-за чего собственники сталкиваются с повышением платежей.

Часто могут не допускать собственников к голосованию, не извещать о собрании, использовать подложные доверенности либо принимать голоса несобственников.