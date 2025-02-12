В Белгородской области после атаки ВСУ ранена семейная пара

В Волоконовском районе на движущуюся легковушку с дрона сбросили взрывное устройство. Отмечается, что ранена семейная пара. Их доставили в больницу.

В Белгородской области после атаки ВСУ ранены два человека. Об этом 12 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсетях.

В Волоконовском районе на движущуюся легковушку с дрона сбросили взрывное устройство. Отмечается, что ранена семейная пара. Их доставили в больницу.

В селе Тишанка Волоконовского района после обстрела ВСУ посечены фасад и ворота частного дома. Помимо этого, повреждены линии газо- и электроснабжения.

В городе Грайворон БПЛА атаковал многоквартирный дом. По данным Вячеслава Гладкова, повреждены кровля, остекление, фасад и балконы.

Дважды под обстрел попал поселок Октябрьский Белгородского района. В результате прилета снаряда в здании социального объекта и одной квартире многоквартирного дома повреждено остекление. В одном частном доме выбиты окна, на территории второго — посечен забор и разрушена хозяйственная постройка. Кроме того, повреждены три легковушки.