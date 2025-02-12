Судимый за убийство участник СВО избил 16-летнего подростка

Судимый за убийство участник СВО избил 16-летнего подростка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, четыре года назад 27-летний мужчина из Санкт-Петербурга получил 13 лет колонии за убийство девушки. Он избил ее из-за ревности, затем взял нож и нанес 85 ударов. Чтобы заглушить крики, он включил воду в ванной, но в итоге забыл об этом и затопил соседей. После этого убийцу задержали. Из колонии он ушел на СВО. Однако недавно он вернулся в Санкт-Петербург.

Отмечается, что 6 февраля мужчина пьяным зашел в автобус и начал оскорблять окружающих. В какой-то момент он подошел к несовершеннолетним девочкам и стал трогать себя за ширинку. За девочек вступился их 16-летний приятель, которого мужчина назвал «петухом», а затем схватил, выбросил из автобус и стал избивать.

Подростка госпитализировали с переломами, травмами губы и спины.