Суд назначил заседание по делу начальника рязанского миграционного отдела

Оно пройдет 18 февраля.

Скопинский районный суд назначил на 18 февраля первое заседание по уголовному делу сотрудника рязанского миграционного отдела полиции. Соответствующая информация появилась в картотеке дела.

Согласно документам, Сергея Кривогина, бывшего начальника отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Скопинский», судят за злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы и получение взятки в значительном размере.

Ранее сообщалось, что начальник отдела по вопросам миграции получил взятку в размере 90 тысяч рублей за содействие в оформлении документов иностранным гражданам.