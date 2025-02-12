СМИ: мирное урегулирование конфликта на Украине потребует снятия санкций с РФ

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине потребует обсуждения снятия санкций с России.

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что мирное урегулирование украинского конфликта потребует снятия санкций с РФ. Об этом он написал в статье для Politico, передало RT 12 февраля.

«Ситуация с безопасностью в Европе в целом, отмена санкций, контроль над ядерными и обычными вооружениями и общая стратегическая стабильность — все это придется обсуждать», — отметил Ишингер.

Он считает, что нужно готовиться к длительному и «чрезвычайно сложному» процессу переговоров, который займет много месяцев.

Ранее премьер-министр Венгрии выступил за отмену антироссийских санкций в области энергетики.