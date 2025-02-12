Скончалась учительница Новомичуринской средней школы Елена Наумкина

Женщины не стало 12 февраля. Она работала учителем физики в Новомичуринской средней общеобразовательной школе № 2.

Скончалась учительница Новомичуринской средней школы Елена Наумкина. Об этом сообщает «Пронская газета».

Женщины не стало 12 февраля. Она работала учителем физики в Новомичуринской средней общеобразовательной школе № 2.

«Сильный педагог, прекрасный человек, отзывчивая, добрая, позитивная, ее любили ученики и уважали родители и коллеги. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойной, светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах», — отметили в некрологе.