Швейцария расширит список антироссийских санкций

Федеральный совет решил присоединиться к мерам 15-го пакета санкций, введенных ЕС в отношении России. Новые ограничения вступят в силу в четверг, 13 февраля.

Швейцария расширит список антироссийских санкций. Об этом сообщило РИА Новости.

В публикации сказано, что федеральный совет решил присоединиться к мерам 15-го пакета санкций, введенных ЕС в отношении России. Новые ограничения вступят в силу в четверг, 13 февраля.

«Швейцария отныне запрещает признавать и исполнять определенные судебные решения, в соответствии с которыми российские суды претендуют на исключительную юрисдикцию в спорах между российскими и швейцарскими компаниями», — говорится в сообщении.