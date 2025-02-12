С начала года в рязанской ОКБ провели пять операций по пересадке почек
Отмечается, что все пациенты находились на гемодиализе — их кровь очищал аппарат искусственной почки.
С начала года в рязанской ОКБ провели пять операций по пересадке почек. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Отмечается, что все пациенты находились на гемодиализе — их кровь очищал аппарат искусственной почки.
«Это значительно ухудшает качество жизни человека, он привязан к процедуре, которую проходит регулярно. После пересадки почки появляется свобода передвижения», — пояснили в минздраве.
Там подчеркнули, что за 2024 год в ОКБ было трансплантировано 13 почек и 2 печени, а всего в Рязани сделано 79 пересадок почки и 11 пересадок печени.