С начала года 25 тысяч рязанцев начали искать новую работу

Желание людей найти новую работу или подработку в Рязанской области выросло сразу на 36%.

С начала года 25 тысяч рязанцев начали искать новую работу. Об этом сообщает hh.ru.

Отмечается, что в январе 2025 года на рынок труда региона вышли и обновили свои резюме более 25 тысяч местных соискателей. По сравнению с началом 2024-го желание людей найти новую работу или подработку в Рязанской области выросло сразу на 36%.

Самыми замотивированными оказались желающие работать в автосфере, причем это самые разные соискатели: и автомеханики, и специалисты по продажам в автобизнесе.

Второе место по активности в поисках у рабочих разных профессий. Активность кадров из этой сферы выросла на 63%. Далее идут соискатели из сферы транспорта и логистики. Близко к ним оказались представители сектора строительства и недвижимости.