С экс-министра спорта Рязанской области Виктора Попкова сняли судимость

Виктор Попков в январе 2025 года подал ходатайство о снятии судимости. Советский районный суд Рязани рассмотрел документ и удовлетворил ходатайство.

С экс-министра спорта Рязанской области и экс-руководителя «Центра спортивной подготовки» Виктора Попкова сняли судимость. Об этом этом сообщили «Рязанские новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как указано в публикации, осужденный за мошенничество Виктор Попков в январе 2025 года подал ходатайство о снятии судимости.

Советский районный суд Рязани рассмотрел документ и удовлетворил ходатайство. Постановление может быть обжаловано.

Напомним, что в 2022 году Виктору Попкову вынесли приговор на 3,5 года условно с трехлетним испытательным сроком и штрафом в 400 тысяч рублей. Экс-чиновника обвиняли в «присвоении, совершенном с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах». Позже ему изменили наказание на реальный срок в колонии общего режима.