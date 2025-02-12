Рязанские газовики провели учения на газопроводе высокого давления

В Рязани был реализован сценарий совместных действий «Газпром газораспределение Рязанская область» и «Рязаньгоргаз» по выявлению и ликвидации утечки газа на газопроводе высокого давления.

По легенде учений сигнал о запахе газа поступил с улицы Забайкальской, где расположены объекты городской и областной газовых компаний. В ходе учений были успешно отработаны информационное взаимодействие и практические действия аварийно-диспетчерских служб.

Оперативно прибывшие на место условного происшествия аварийные бригады, четко распределив зоны ответственности, оградили «опасную» территорию, обследовали на загазованность зону в радиусе 50-метров, в том числе помещение пункта редуцирования газа, прилегающие газовые сети и подземные коммуникации. Газовики оперативно устранили условную утечку газа, не допустив развития аварийной ситуации.

Результаты учений будут использованы при дальнейшем совершенствовании мер безопасности на объектах газораспределительной системы.

«Учебно-тренировочное занятие подтвердило профессиональное мастерство специалистов обеих организаций и высокий уровень взаимодействия аварийно-диспетчерских служб», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.