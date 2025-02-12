Рязанская область попала в зону аномально высокого атмосферного давления
Отмечается, что аномалия продлится до 13 февраля.
Рязанская область попала в зону аномально высокого атмосферного давления. Об этом сообщили в эфире «Первого канала».
Отмечается, что аномалия продлится до 13 февраля. Причина такого высокого атмосферного давления — разросшийся отрог сибирского антициклона, который начиная с 6 февраля распространился на территорию северо-запада РФ.
Метеозависимые люди могут получить барометрический удар, который чреват головными болями, вялостью и даже потерей сознания.