Рязанская область попала в зону аномально высокого атмосферного давления

Отмечается, что аномалия продлится до 13 февраля.

Рязанская область попала в зону аномально высокого атмосферного давления. Об этом сообщили в эфире «Первого канала».

Отмечается, что аномалия продлится до 13 февраля. Причина такого высокого атмосферного давления — разросшийся отрог сибирского антициклона, который начиная с 6 февраля распространился на территорию северо-запада РФ.

Метеозависимые люди могут получить барометрический удар, который чреват головными болями, вялостью и даже потерей сознания.