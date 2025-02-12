Рязанская область отправила почти 200 тонн льна в Польшу

Всего в январе 2025 года из Рязанской области экспортировали более пяти тысяч тонн подкарантинной продукции

В январе 2025 года из Рязанской области экспортировали более пяти тысяч тонн подкарантинной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Основную долю экспорта составили пшеница, ячмень, горчица, лен, рапс и торф. Так, 546 тонн торфа отправили в Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Беларусь; 560 тонн продовольственной пшеницы и более 1000 тонн рапса, а также около 3000 тонн продовольственного ячменя поставили в Беларусь.

Помимо этого, 88 тонн горчицы и 198 тонн льна отправили в Польшу.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям