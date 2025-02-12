Рязанцы рассказали, будут ли они праздновать День Святого Валентина
Подарит цветы своей возлюбленной в День всех влюбленных каждый четвертый мужчина.
Рязанцы рассказали, будут ли они праздновать День Святого Валентина. Опрос провел сервис SuperJob.
Отмечать праздник собираются только 11% жителей. Поздравят в этот день свою вторую половинку 14% мужчин и 8% женщин.
Подарит цветы своей возлюбленной в День всех влюбленных каждый четвертый мужчина.
Отметить 14 февраля на работе планируют только в 2% компаний: «Тайный Валентин (как Тайный Санта»)"; «Будет почта с валентинками».