Рязанцы рассказали, будут ли они праздновать День Святого Валентина

Подарит цветы своей возлюбленной в День всех влюбленных каждый четвертый мужчина.

Рязанцы рассказали, будут ли они праздновать День Святого Валентина. Опрос провел сервис SuperJob.

Отмечать праздник собираются только 11% жителей. Поздравят в этот день свою вторую половинку 14% мужчин и 8% женщин.

Подарит цветы своей возлюбленной в День всех влюбленных каждый четвертый мужчина.

Отметить 14 февраля на работе планируют только в 2% компаний: «Тайный Валентин (как Тайный Санта»)"; «Будет почта с валентинками».