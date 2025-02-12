Рязанцев призвали к внимательности на дорогах из-за погодных условий

По данным Госавтоинспекции, 12 февраля будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, с переходом на западный, 3-8 м/с. Температура воздуха по области днем −6…−1°С.