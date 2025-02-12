Россиянам рассказали, как получить до 520 тысяч при покупке квартиры в 2025 году. Об этом пишет Life со ссылкой на эксперта Федора Васильева.
По его словам, вернуть можно деньги, затраченные на отделочные работы и покупку стройматериалов, таких как плитка, обои, краска, ламинат и даже межкомнатные двери. А мебель, бытовая техника и декор в перечень уже не входят.
Отмечается, что лимит имущественного вычета составляет 2 миллиона рублей на человека, вернуть можно максимум 260 тысяч. Для супругов этот лимит фактически удваивается до 520 тысяч рублей.
Получить налоговый вычет можно двумя способами: через налоговую инспекцию или работодателя. В первом случае необходимо заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, подтвердить расходы и подать все бумаги в ФНС. Во втором же придется подать в налоговую заявление о праве на вычет, а ответное уведомление — передать работодателю, который перестанет удерживать НДФЛ с зарплаты до достижения нужной суммы.