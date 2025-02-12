Россиянам рассказали, как получить до 520 тысяч при покупке квартиры в 2025 году

По его словам, вернуть можно деньги, затраченные на отделочные работы и покупку стройматериалов, таких как плитка, обои, краска, ламинат и даже межкомнатные двери.