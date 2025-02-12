Прокуратура нашла нарушения на мосту в Рязанской области

Главе администрации внесено представление.

Прокуратура нашла нарушения на мосту в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что на мостовом сооружении через реку Мокрая Полотебня в рабочем поселке Милославское отсутствуют дорожный знак «Наименование объекта» и элементы конструкции металлического ограждения. Помимо этого, на всем протяжении дорожного покрытия моста имеется колейность и выбоины.

Главе администрации внесено представление. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокурора.