Парламент Армении поддержал инициативу о начале процесса присоединения к ЕС
Инициатива получила одобрение правительства еще в январе 2025 года.
Парламент Армении поддержал инициативу о начале процесса присоединения к ЕС. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что инициатива получила одобрение правительства еще в январе 2025 года. При этом премьер-министр Пашинян заявил, что данный шаг не означает автоматического вступления Армении в ЕС — окончательное решение будет вынесено на референдум.
Инициаторы по вступлению Армении в ЕС заявили об отсутствии намерения выхода из ЕАЭС.