Парламент Армении поддержал инициативу о начале процесса присоединения к ЕС

Инициатива получила одобрение правительства еще в январе 2025 года.

Парламент Армении поддержал инициативу о начале процесса присоединения к ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инициатива получила одобрение правительства еще в январе 2025 года. При этом премьер-министр Пашинян заявил, что данный шаг не означает автоматического вступления Армении в ЕС — окончательное решение будет вынесено на референдум.

Инициаторы по вступлению Армении в ЕС заявили об отсутствии намерения выхода из ЕАЭС.