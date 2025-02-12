На Западе выразили сомнения о возможностях быстрого решения конфликта на Украине

Эксперт отметил, что скептически относится к точке зрения, что мир находится на пути к урегулированию конфликта Москвы и Киева, которое завершится за недели путем прямых переговоров России и США.

На Западе выразили сомнения о возможностях быстрого решения конфликта на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на экс-посла Германии в США и Британии, президента Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера.

По его мнению, процесс будет очень долгим и сложным, к чему стоит приготовиться.

Эксперт отметил, что скептически относится к точке зрения, что мир находится на пути к урегулированию конфликта Москвы и Киева, которое завершится за недели путем прямых переговоров России и США.

«Идея о том, что все, что нужно, — это установление гарантий безопасности для Украины и линия прекращения огня вдоль нынешней линии фронта, — это выдача желаемого за действительное Западом. Нам нужно готовиться к гораздо более длительному и чрезвычайно сложному процессу, который займет много месяцев», — заявил Ишингер.