МВД предупредило студентов о новой мошеннической схеме

Обнаружен ресурс, используя который мошенники под предлогом «Государственной единой системы оценивания студентов», выманивают код доступа от аккаунта на портале «Госуслуги».

МВД предупредило студентов о новой мошеннической схеме. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале «Вестник Киберполиции» 12 февраля.

Обнаружен ресурс, используя который мошенники под предлогом «Государственной единой системы оценивания студентов», выманивают код доступа от аккаунта на портале «Госуслуги».

«Ссылки выглядят легитимно: гесос. рус или gesos.ru, однако ведут на ресурс с намного менее презентабельным адресом», — говорится в сообщении.

Россиян призвали быть осторожными.