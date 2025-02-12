МВД предупредило студентов о новой мошеннической схеме
Обнаружен ресурс, используя который мошенники под предлогом «Государственной единой системы оценивания студентов», выманивают код доступа от аккаунта на портале «Госуслуги».
МВД предупредило студентов о новой мошеннической схеме. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале «Вестник Киберполиции» 12 февраля.
Обнаружен ресурс, используя который мошенники под предлогом «Государственной единой системы оценивания студентов», выманивают код доступа от аккаунта на портале «Госуслуги».
«Ссылки выглядят легитимно: гесос. рус или gesos.ru, однако ведут на ресурс с намного менее презентабельным адресом», — говорится в сообщении.
Россиян призвали быть осторожными.