Из рязанских аптек пропал препарат от аллергии на пыльцу березы

Врачи предупредили о раннем начале сезона аллергии в 2025 году.

Из рязанских аптек пропал препарат «Сталораль». Об этом пишут « Известия ».

Отмечается, что минимум в аптеках 52 регионов нет этого лекарства на пыльцу березы, которое используется при аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).

Среди них, Амурская, Тверская, Рязанская, Смоленская, Самарская, Новгородская, Оренбургская и Ивановская области и другие.

Несмотря на возникающие периодически перебои с препаратами для АСИТ, спрос на такую терапию растет.

Кроме того, врачи предупредили о раннем начале сезона аллергии в 2025 году и рекомендовали тем, кто не успел пройти АСИТ, уже сейчас начать прием антигистаминных препаратов.