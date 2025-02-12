Из рязанских аптек пропал препарат от аллергии на пыльцу березы
Врачи предупредили о раннем начале сезона аллергии в 2025 году.
Из рязанских аптек пропал препарат «Сталораль». Об этом пишут «
Отмечается, что минимум в аптеках 52 регионов нет этого лекарства на пыльцу березы, которое используется при аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).
Среди них, Амурская, Тверская, Рязанская, Смоленская, Самарская, Новгородская, Оренбургская и Ивановская области и другие.
Несмотря на возникающие периодически перебои с препаратами для АСИТ, спрос на такую терапию растет.
Кроме того, врачи предупредили о раннем начале сезона аллергии в 2025 году и рекомендовали тем, кто не успел пройти АСИТ, уже сейчас начать прием антигистаминных препаратов.