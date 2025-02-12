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Индекс Мосбиржи после разговора Трампа и Путина поднялся выше 3100 пунктов
На этих уровнях индекс не был с июля 2024 года. По данным СМИ, рынок реагирует на новости, что Дональд Трамп и Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор.

Индекс IMOEX2 после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина поднялся выше 3100 пунктов. Об этом 12 февраля сообщает РБК.

Индекс Мосбиржи в 20:23 мск на пике вырос на 3,01%, до 3116,85 пункта.

Как указано в публикации, выше 3100 пунктов он не поднимался семь месяцев — с 9 июля 2024 года. К 21:11 мск рост индекса ускорился до 4,3%, он достиг 3154,76 пунктов.

По данным издания, рынок реагирует на новости, что Дональд Трамп и Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор.

Ранее в Кремле сообщили подробности диалога.