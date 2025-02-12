Эксперты оценили вероятность падения курса доллара ниже 90 рублей

По словам экспертов, падение курса доллара ниже 90 рублей в ближайшее время ожидать не стоит, так как рост курса рубля близок к исчерпанию.

Эксперты оценили вероятность падения курса доллара ниже 90 рублей. Об этом они сообщили РИА Новости.

По словам экспертов, падение курса доллара ниже 90 рублей в ближайшее время ожидать не стоит, так как рост курса рубля близок к исчерпанию.

Отмечается, что в среду, 12 февраля, курс доллара на форексе обновил минимум с октября прошлого года — 93,73 рубля.