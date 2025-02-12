Экономист Ляшок: в марте пенсия в России будет меньше февральской

Пенсия россиян в марте будет меньше февральской, поскольку в феврале они получат доплату к выплатам в виде доиндексации январской пенсии.

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок заявил, что в марте пенсия в России будет меньше, чем в февраля. Об этом он сообщил РИА Новости 12 февраля.

«В феврале размер пенсионных выплат будет выше, чем ожидается в марте. Это связано с тем, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией за этот месяц пенсионерам была отправлена специальная доплата», — заявил Ляшок.

Он отметил, что, поскольку доиндексацию назначили с января, в феврале придет доплата недополученной в прошлом месяце пенсии.

В публикации уточнили, что с 1 января 2025 года пенсии увеличились на 7,3% в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции. Однако после того, как Росстат предоставил данные о фактической инфляции за 2024 год на уровне 9,5%, президент Владимир Путин поручил провести дополнительную индексацию.