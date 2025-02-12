Центробанк рассказал о ситуации с подделкой денег в России

Уровень фальшивомонетничества достиг своего минимума за несколько лет.

Центробанк рассказал о ситуации с подделкой денег в России. Об этом говорится на сайте регулятора.

По данным ЦБ, уровень фальшивомонетничества достиг своего минимума за несколько лет. В 2024 году на 1 млн банкнот приходилась одна фальшивка.

«Всего в банковской системе было выявлено 8240 штук поддельных российских банкнот и монет», — отметили представители Банка России.

Чаще всего подделывают купюры номиналом пять тысяч рублей, менее всего фальшивок среди банкнот стоимостью 10 рублей.