Центробанк рассказал о ситуации с подделкой денег в России
Уровень фальшивомонетничества достиг своего минимума за несколько лет.
Центробанк рассказал о ситуации с подделкой денег в России. Об этом говорится на сайте регулятора.
По данным ЦБ, уровень фальшивомонетничества достиг своего минимума за несколько лет. В 2024 году на 1 млн банкнот приходилась одна фальшивка.
«Всего в банковской системе было выявлено 8240 штук поддельных российских банкнот и монет», — отметили представители Банка России.
Чаще всего подделывают купюры номиналом пять тысяч рублей, менее всего фальшивок среди банкнот стоимостью 10 рублей.