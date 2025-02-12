Более половины российских компаний отказались от дресс-кода

Строгий формальный стиль с деловыми костюмами или формой действует лишь в 2% компаний.

Более половины российских компаний (55%) отказались от дресс-кода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

В то же время 24% требуют от сотрудников выбирать стиль smart-casual. Строгий формальный стиль с деловыми костюмами или формой действует лишь в 2% компаний.

В 12% организаций есть ограничения в маникюре, макияже и татуировках. Еще в 10% установлен регламент на количество украшений, а в 8% - присутствуют требования по укладке волос и бороды.