Активисты в Солотче нашли новое помещение для плетения маскировочных сетей

Активистам в Солотче нашли новое помещение для пункта плетения маскировочных сетей после закрытия старого из-за переезда чиновников. Об этом сообщила глава Штаба общественной поддержки Анна Иванова у себя на странице в соцсетях.
Активистка рассказала, что из здания префектуры волонтеры переедут в санаторий «Солотча».
"Большое спасибо руководству санатория за оказание содействия в размещении людей, помогающих участникам СВО. В Солотче работают пункты плетения сетей на базе монастыря и школы. Кому неудобно добираться, теперь будут работать в помещении санатория", — написала Иванова.
Напомним, пункт плетения маскировочных сетей, который размещался в Солотче, закрыли из-за переезда чиновников.
«Наши сети, которые плелись уже полтора года выставили в коридор, чтобы оборудовать рабочие места нескольким чиновникам», — заявили волонтеры.
В помещении, где функционировал пункт, расположатся чиновники созданной префектуры Солотчи. Ее создание утвердили в декабре 2024 года.
Фото: личная страница депутата рязгордумы Павла Аверина