Активисты в Солотче нашли новое помещение для плетения маскировочных сетей

Из здания префектуры волонтеры переедут в санаторий «Солотча».

Активистам в Солотче нашли новое помещение для пункта плетения маскировочных сетей после закрытия старого из-за переезда чиновников. Об этом сообщила глава Штаба общественной поддержки Анна Иванова у себя на странице в соцсетях.

Активистка рассказала, что из здания префектуры волонтеры переедут в санаторий «Солотча».

"Большое спасибо руководству санатория за оказание содействия в размещении людей, помогающих участникам СВО. В Солотче работают пункты плетения сетей на базе монастыря и школы. Кому неудобно добираться, теперь будут работать в помещении санатория", — написала Иванова.

Напомним, пункт плетения маскировочных сетей, который размещался в Солотче, закрыли из-за переезда чиновников.

«Наши сети, которые плелись уже полтора года выставили в коридор, чтобы оборудовать рабочие места нескольким чиновникам», — заявили волонтеры.

В помещении, где функционировал пункт, расположатся чиновники созданной префектуры Солотчи. Ее создание утвердили в декабре 2024 года.

Фото: личная страница депутата рязгордумы Павла Аверина