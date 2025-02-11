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Жителя Рязанской области привлекли к ответственности за спаивание подростка
Мужчине и подростку выписали штраф.

В Сараях привлекли к ответственности мужчину спаивание подростка. Об этом 11 февраля сообщает ИД «Пресса».

Как указано в публикации, факт распития с 16-летним подростком выявили во время мониторинга в соцсетях.

В отношении сараевца полицейские составили административный протокол по статье 6.10 части 1 КоАП РФ. Он заплатил штраф 2 500 рублей.

Кроме того, штраф выписали подростку. Его родители в соответствии со статьей 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) получили предупреждение.