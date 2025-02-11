Жительница Ряжского округа задолжала по алиментам более миллиона рублей

Суд назначил ей наказание в виде принудительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10% из заработка в доход государства.

Жительница Ряжского округа задолжала по алиментам более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 54-летняя жительница Ряжска была лишена родительских прав в отношении своего ребенка. Ее обязали выплачивать алименты. Однако деньги она не выплачивала, помощи не оказывала, мер к трудоустройству не предприняла. Ее долг по алиментам превысил 1 млн рублей.

Отмечается, что ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Суд назначил ей наказание в виде принудительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10% из заработка в доход государства.