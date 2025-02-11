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«Зеленый сад» рассказал рязанцам о квартирах формата хайфлэт

«Зеленый сад» рассказал рязанцам о квартирах формата хайфлэт. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На верхнем этаже жилого комплекса «Окская стрелка» расположены «воздушные» квартиры с переменной высотой потолка от трех до 4,8 метра.

Такое решение подходит для воплощения модных дизайнерских идей, позволяет разместить крупногабаритную мебель или музыкальные инструменты. В детской — поставить двухуровневую кровать, в библиотеке или кабинете установить книжный стеллаж во всю стену, в гостиной — повесить большие картины, использовать каскадные бра и светильники.

По вашему желанию в комнате с пятиметровым потолком можно организовать антресольный этаж. Он станет местом для детских игр или личным рабочим кабинетом с видом на Оку.

«Приобретая хайфлэт, вы получаете не обычную квартиру. У вас будет полное ощущение проживания в загородном доме. Особенно, учитывая природные пейзажи за окном. Только сейчас вы можете выбрать тот вид из окна, о котором всегда мечтали. Торопитесь, на первой линии осталось всего несколько квартир», — отметили представители компании.

Подробности об «Окской стрелке» можно узнать на сайте. Спецпредложение по цене доступно в отделе продаж ГК «Зеленый сад»: +7 (4912) 77-77-77.

Застройщик: ООО СЗ «Зеленый сад — рябиновые гроздья», ГК «Зеленый сад». Проектная декларация № 62-000396 от 09.01.2025. Подробности на сайте наш.дом.рф.