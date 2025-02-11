Владельца «Крокус Сити Холла» признали потерпевшим в деле о теракте

Напомним, 22 марта 2024 года четверо террористов ворвались в здание Crocus City Hall, устроили стрельбу и пожар. Во время атаки погибло 145 человек.

Владельца «Крокус Сити Холла» признали потерпевшим в деле о теракте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы расследования.

«Настоящим постановлением признать акционерное общество „Крокус интернэшнл“ потерпевшим», — говорится в материалах.

Отмечается, что лицо, признанное потерпевшим, обладает правом на ознакомление со всеми материалами уголовного дела, правом на участие в судебных слушаниях, предоставление доказательств, подачу ходатайств и возможность предъявления гражданского иска в целях возмещения причиненного ущерба.

Напомним, 22 марта 2024 года четверо террористов ворвались в здание Crocus City Hall, устроили стрельбу и пожар. Во время атаки погибло 145 человек.

Нападавших поймали в Брянской области в 100 километрах от границы с Украиной. Когда те скрывались от правоохранителей в лесу.