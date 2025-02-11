В январе в Рязанской области родился 551 ребенок

Родились три пары двойняшек. Чаще всего рязанцы регистрировали первого ребенка (217). В 171 семье родился второй ребенок, в 96 — третий. В четырех семьях Старожиловского, Михайловского районов, Скопина и Рязани на свет появились дети, которые стали седьмыми.

В январе в Рязанской области родился 551 ребенок. Об этом сообщила глава регионального ЗАГСа Елена Сорокина в соцсетях.

По ее словам, в январе родились три пары двойняшек. Чаще всего рязанцы регистрировали первого ребенка (217). В 171 семье родился второй ребенок, в 96 — третий. В четырех семьях Старожиловского, Михайловского районов, Скопина и Рязани на свет появились дети, которые стали седьмыми.

Восьмой, десятый и одиннадцатый ребенок зарегистрированы в Рязани.