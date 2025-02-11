В рязанской прокуратуре составили портрет среднестатистического преступника

За 2024 год в Рязанской области 3 792 человека совершили преступления, из них 3 621 — граждане России.

В рязанской прокуратуре составили портрет среднестатистического преступника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За 2024 год в Рязанской области 3 792 человека совершили преступления, из них 3 621 — граждане России.

Среди преступников больше всего людей в возрасте от 30 до 49 лет (2 155 человек), имеющих среднее профессиональное образование (1 488 человек), без постоянного источника дохода (2 559 человек).

Рецидивисты составили большинство — 2 043 человека. 872 человека были пьяны в момент совершения преступления.