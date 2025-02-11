В Рязанской области разыскивают мужчину, пропавшего в 2021 году
Местонахождение мужчины неизвестно с 29 января 2021 года. Отмечается, что он может находиться в Рязани и Рязанской области.
В Москве и Московской области ищут 35-летнего Александра Денисова. Об этом 11 февраля сообщил ПСО «ЛизаАлерт» в соцсетях.
Местонахождение мужчины неизвестно с 29 января 2021 года. Отмечается, что он может находиться в Рязани и Рязанской области.
Приметы: рост — 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — светло-русые, глаза — голубые.
Одежда: черная куртка с капюшоном, светло-коричневые ботинки.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112;