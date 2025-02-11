В Рязанской области осудили мужчину за незаконный оборот наркотиков

По версии следствия, в апреле 2024 года обвиняемый оборудовал тайник-закладку в Ряжске с синтетическим наркотиком. После он передал координаты и описание через приложение в интернете сообщнику.

В Рязанской области осудили 29-летнего мужчину за незаконный оборот наркотиков. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле 2024 года обвиняемый оборудовал тайник-закладку в Ряжске с синтетическим наркотиком. После он передал координаты и описание через приложение в интернете сообщнику с целью сбыта.

Его преступную деятельность пресекли полицейские. Из незаконного оборота изъяли запрещенные вещества массой 0,9 грамма.

Ряжский районный суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 30, п.п. «а», «б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору в значительном размере).

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок шесть с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.