В Рязанской области оштрафовали мужчину за кражу более 50 килограммов рыбы

в августе 2024 года подсудимый, находясь на территории Ряжского рыбхоза, незаконно выловил из пруда более 50 кг рыбы.

В Рязанской области осудили 49-летнего мужчину за кражу более 50 килограммов рыбы. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как указано в публикации, в августе 2024 года подсудимый, находясь на территории Ряжского рыбхоза, незаконно выловил из пруда более 50 килограммов рыбы. С места преступления он скрылся, причинив хозяйствующему субъекту материальный ущерб на сумму 12 тысяч рублей.

Ряжский районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему выписали штраф в размере 15 тысяч рублей.