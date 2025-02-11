В Рязанской области более семи тысяч человек заболели ОРВИ за неделю

За прошедшую неделю, с 3 по 9 февраля, в Рязанской области зарегистрировано 7131 случаев заболевания ОРВИ, что выше предыдущей недели на 23,5%.

За прошедшую неделю, с 3 по 9 февраля, в Рязанской области зарегистрировано 7131 случаев заболевания ОРВИ, что выше предыдущей недели на 23,5%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным лабораторного мониторинга, в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявили вирусы гриппа и вирусы негриппозной этиологии.

Кроме того, на территории Рязанской области зарегистрировано 35 случаев COVID-19, что выше предыдущей недели на 25,0%.

В структуре заболевших дети составляют 54%, говорится в сообщении.

Напомним, в школах Рязани из-за гриппа и ОРВИ временно закрыли 51 класс.