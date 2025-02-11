В Рязани задержали пенсионера, отправившего порнографические фото подростку
По данным следствия, в июле 2023 года 68-летний рязанцев отправил 13-летней девочке порнографическое изображение в соцсети «Вконтакте».
В Рязани задержали пенсионера, отправившего порнографические фото 13-летней девочке. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, в июле 2023 года 68-летний рязанцев отправил 13-летней девочке порнографическое изображение в соцсети «Вконтакте».
Мужчину нашли и задержали.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств.