В Рязани стартовало голосование за лучшее заведение общественного питания
В конкурсе будет представлено 11 номинаций.
В Рязани стартовало голосование за лучшее заведение общественного питания. Об этом сообщает Telegram-канал регионального центра креативных индустрий.
В конкурсе будет представлено 11 номинаций. В голосовании участвуют около 200 организаций, в их числе рестораны, кафе, бары, точки фастфуда, магазины различных форматов.
Народное голосование пройдет до 23 февраля. Подведение итогов и награждение победителей состоится 27 февраля.
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