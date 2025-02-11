В Рязани стартовало голосование за лучшее заведение общественного питания

В конкурсе будет представлено 11 номинаций.

В Рязани стартовало голосование за лучшее заведение общественного питания. Об этом сообщает Telegram-канал регионального центра креативных индустрий.

В конкурсе будет представлено 11 номинаций. В голосовании участвуют около 200 организаций, в их числе рестораны, кафе, бары, точки фастфуда, магазины различных форматов.

Народное голосование пройдет до 23 февраля. Подведение итогов и награждение победителей состоится 27 февраля.