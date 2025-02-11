В Рязани перед Солотчинским мостом произошло массовое ДТП с грузовиком

На месте работали сотрудники ГАИ.

В Рязани перед Солотчинским мостом произошло массовое ДТП с грузовиком. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает Telegram-канал «Рязань».

Судя по кадрам, столкнулись две легковушки и грузовой автомобиль. Машины получили серьезные механические повреждения.

На месте работали сотрудники ГАИ. О пострадавших не сообщается.

«Перед Солотчинским мостом, из города. Будьте осторожны», — написал автор поста.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке образовался затор.