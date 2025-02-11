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В Рязани десятки домов остались без горячей воды
Ресурса не будет до 16:00 11 февраля.

В Рязани десятки домов остались без горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба РМПТС.

Ресурса не будет до 16:00 11 февраля в связи с проведением работ на центральном тепловом пункте по следующим адресам:

  • ул. Новаторов д. 2, д. 2к.1, д. 2к.2, д. 2к.3, д. 2к.4, д. 2к.5;
  • ул. Крупской д. 18, д. 18 к.1, д.18А, д.18Б, д. 22.

Также из-за ремонтных работ на тепловых сетях в районе дома 38 по ул. Новоселов, до 16:00 временно прекращена подача ГВС по следующим адресам:

  • ул. Новоселов д. 28, д. 28 к.1, д. 28 к.2, д. 28 к.3, д. 30, д. 30 к.1, д. 30 к.2, д. 30 к.3, д. 32, д. 32 к.1, д. 32 к.2, д. 32 к.3, д. 34, д.34А, д. 34 к.1, д. 34 к.4, д. 36, д. 36 к.1, д. 36 к.2, д. 36 к.3, д. 38, д. 38 к.1, д. 38 к.2, д. 40, д. 40 к.1, д. 40 к.2, д. 40 к.3;
  • Детский сад № 142;
  • Школа № 68;
  • Детская поликлиника № 7.

По окончании работ подача воды будет восстановлена в полном объеме.

Напомним, ранее в Рязани на шести улицах отключили холодную воду.